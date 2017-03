Tips om een goede eerste indruk te maken voordat je iets gezegd hebt

Je hebt maar één kans om een eerste indruk te maken. De eerste indruk wordt eigenlijk al gevormd voordat je iets gezegd hebt. Met deze tips zorg je dat je een goede eerste indruk achterlaat.

1. Zorg voor een goede lichaamshouding

Zit of sta rechtop. Zorg dat je buikspieren actief zijn. Een goede houding kan zelfs rug- en nekklachten voorkomen. Hier leggen we uit hoe je een goede houding aanneemt.

2. Vergeet de échte eerste indruk niet

Wacht je bij de receptie tot je afspraak je komt ophalen? Zorg dat je ook daar een goede indruk maakt. Wacht dus niet onderuitgezakt op een stoel, maar neem een actieve houding aan. Vaak liggen bij de receptie (bedrijfs)magazine, neem de moeite om er daar één van door te bladeren.

3. Maak oogcontact

Zorg dat je op een natuurlijke manier oogcontact maakt. Iemand voortdurend aanstaren, kan een beetje creepy overkomen. Veel mensen maken automatisch voldoende oogcontact. Weet je van jezelf dat je vaak wegkijkt, dan zou je bewust een beetje extra oogcontact kunnen maken.

4. Wees je bewust van je tics

Friemel je aan je gezicht of je nagels of zit je steeds aan je haar als je zenuwachtig bent? Probeer je tics in bedwang te houden. Houd je een kop thee of koffie vast, zorg dan dat je die ter hoogte van je middel houdt. Als je het kopje hoger vasthoudt, kan het voelen als een barrière.

