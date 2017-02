Wie is sneller over een break-up heen?

Hij of jij?

Na een relatiebreuk is alles op zijn zachtst gezegd even kut. Waarschijnlijk heb je nergens zin in, vrienden proberen je te verzekeren dat er meer vissen in de zee zijn, maar jij kan alleen maar aan hem denken. Ondertussen lijkt hij gewoon verder te gaan met zijn leven, waardoor jij nog meer in je eigen verdriet zwelgt.

Uit onderzoek blijkt dat jij het inderdaad zwaarder hebt dan hij vlak na de breuk. Er is ook goed nieuws: vrouwen praten makkelijker over hun gevoelens, waardoor het uiteindelijk makkelijker wordt om alles een plek te geven. Mannen zijn eerder geneigd gevoelens op te kroppen. Hij gaat gewoon door, maar de breuk echt een plek geven? Dat kan daardoor langer duren.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock