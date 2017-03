Waarom zijn nagels die over het schoolbord krassen een vervelend geluid?

Als er één geluid is dat bij veel mensen voor kippenvel zorgt, zijn het nagels die over een schoolbord krassen. Uit onderzoek blijkt dat het geluid een unieke emotie oproept.

Spaanse wetenschappers hebben ontdekt dat na het horen van het geluid je hart eerst iets langzamer gaat kloppen en daarna veel sneller. Na ongeveer zes seconden is de hartslag weer normaal. In Spanje heeft het gevoel dat het gekras oproept zelfs een naam: 'grima'.

De reactie van je lichaam op gekras van nagels op een schoolbord is uniek. Bij andere onaangename geluiden stijgt je hartslag namelijk minder snel. Verder is de conclusie dat het gevoel een emotie is. De deelnemers kregen namelijk ook de opdracht het gevoel te onderdrukken en dat lukte deels. Ze hadden minder last van het geluid als ze het gevoel probeerden te onderdrukken.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock