Waarom is het de laatste tijd zo vaak mistig?

De laatste tijd lijkt het vaak mistig. Het levert mooie uitzichten op, maar waardoor komt het eigenlijk.

Mist ontstaat als er veel waterdamp in de lucht zit en de aarde koud genoeg is. Bijvoorbeeld ls vochtige lucht snel afkoelt of als warme vochtige lucht met koude lucht mengt. Verder ontstaat mist makkelijker als er weinig wind staat. In feite is mist een wolk die vlak boven de grond hangt.

In december was het heel erg vaak mistig. In Amsterdam waren er maar liefst vijftien mistdagen vorige maand. Dat kwam door de omstandigheden hierboven besproken in combinatie met een hogedrukgebied, waardoor het vocht vaak lang bleef hangen. Het gemiddelde in een gewone maand is zes dagen. In 2015 was er zelfs maar één mistige dag in december.

Volgens het KNMI zijn mist en nevel de afgelopen dertig jaar sterk afgenomen.

Bron: Het Parool / KNMI | Beeld: Shutterstock