Waar zijn de beautyproducten uit Santé te koop?
18.01.2017 - Redactie
Heb je een mooi product gezien in Santé? Hier vind je de verkoopinformatie van het februarinummer.
Eco beauty
- Deborah Milano www.deborahmilano.com
- Faby www.fabynails.com
- Weleda www.weleda.nl
- Bee Honest www.beenaturalcosmetics.com
- Aveda www.aveda.nl
- Yves Rocher www.yvesrocher.nl
- Comfortzone www.comfortzone.nl
- Davines www.davines.com
- Greenland www.greenlandbodycare.com
- Lavera www.lavera.nl
- Madara www.madaracosmetics.nl
- Miss W www.missw.fr
- Novexpert www.novexpert-lab.fr
- TanOrganic www.tanning-organically.myshopify.com
- Skins www.skins.nl
- The Body Shop www.thebodyshop.nl
- Kiehl’s www.kiehls.nl
- Squalan www.squalan.com
- L’Oréal www.lorealparis.nl
- SolBioMooi www.solobiomooi.nl
- Absolution www.absolution.nl
Micellair water
- Dior www.dior.com
- Filorga via www.iciparisxl.nl
- Garnier www.garnierzorgvoorjezelf.nl
- Hema www.hema.nl
- Nivea www.nivea.nl
- Yves Rocher www.yves-rocher.nl
- Biodermal www.biodermal.nl
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