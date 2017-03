Nu in de winkel: het aprilnummer van Santé

De lente is begonnen en dat is ook zichtbaar in de nieuwe Santé. We geven tips om je lifestyle op te frissen en meer.

''Eten heeft een ongelooflijke kracht. Het helpt je door een slechte dag heen, of het laat je juist een goede dag vieren.' Dat schrijft Jamie Oliver in het voorwaard van Slow, het eerste kookboek van zijn foodstylist Georgina Hayden. 'Georgina laat zien hoe koken helpt bij ontstressen en hoe het liefdevol bereiden van eten je kan opladen genezen of kalmeren.' Een voorproefje van dit boek vind je deze maand op pagina 84.

Het leven vieren klinkt feestelijk, maar is helaas niet voor iedereen altijd even makkelijk. We zijn er zo aan gewend geraakt hoge eisen aan onszelf te stellen: 'moeten' speelt vaak een grotere rol in ons dagelijks leven dan 'vieren'. Waarom leggen we de lat toch zo hoog, vragen wij ons deze maand af. Faalangst blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Tijd dus om af te rekenen met de perfectionist in jezelf? Hoe? Dat lees je op pagina 36.

Enjoy!'

Sandera Krol

Hoofdredacteur