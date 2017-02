Nu in de winkel: het maartnummer van Santé

'Er is nooit een betere tijd om je dromen na te jagen dan nu. Het enige wat je daarbij nodig hebt, is een beetje inspiratie. En dat bieden we in overvloed deze maand in Santé.'

'Zoals het verhaal van Mya Henry en haar man Eric Werner. Een jong Amerikaans stel dat besloot hun hectische leven in New York in te ruilen voor een bestaan aan de Mexicaanse kust. Daar runnen ze nu het populaire restaurant Hartwood. 'Soms moet je hardop dromen om je fantasie een stem te geven,' schrijven ze in hun kookboek dat deze maand verschijnt. op pagina 86 vind je alvast een voorproefje. En omdat het niet iedereen gegeven is om een restaurant aan de andere kant van de oceaan te beginnen, deze maand ook een verhaal over geluk vinden in kleine dingen. Staar je niet blind op je bucketlist, schrijft de auteur, want geluk manifesteert zich het sterkst in het hier en nu. Of, zoals Winnie de Poeh graag zegt: 'Mijn lievelingsdag? Dat is vandaag'.

Enjoy!'

Sandera Krol

Hoofdredacteur