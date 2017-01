Nu in de winkel: het februarinummer van Santé

Vanaf vandaag ligt de nieuwe Santé in de winkel. Het nummer staat vol met tips en inspiratie om je gezonde leefstijl een boost te geven.

Reboot your run

Tijdje niets gedaan? Juist de winter is een goede periode om het hardlopen weer op te pakken. De motivatietips in ons dossier helpen je terug op de rit.

Botox en laser voor down there

Botox en laser worden al jaren ingezet tegen huidveroudering. Maar ook bij klachten down under kunnen deze behandelingen effectief zijn.

Mediteren kun je leren

Zie je jezelf niet urenlang stil op een kussentje zitten? Mediteren kan ook anders: door je brein gericht te trainen op meer rust en geluk.

Eet meer, weeg minder

Met onder andere 10 signalen dat je misschien te weinig uit. Wie gewicht wil verliezen,

gaat meestal minder eten. Terwijl juist méér eten ervoor kan zorgen dat je sneller afvalt. Probeer het zelf en volg dit stappenplan.

20 fitness hacks voor 2017

Met deze slimme work-outtips van fitnessexperts en foodies komt het helemaal in orde met je goede voornemens.

Vanaf 17 januari in de winkel of te bestellen in onze webshop.