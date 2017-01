2 sporten die geschikt zijn om het weekend mee te beginnen

Yoga met een biertje. Waarom niet?

1. BierYoga

In Berlijn kun je yoga'en met een biertje erbij. Yoga helpt ontspannen, net als bier drinken. De combinatie is daarom perfect, vinden de eigenaren Jhula en Emily. Ze zagen het idee op het festival Burning Man. En hoewel BierYoga inderdaad bedoeld is om leuk te zijn, zien ze het niet als een grap.

Een foto die is geplaatst door BierYoga (@bieryoga) op 20 Aug 2016 om 3:27 PDT

2. Sporten als een hond

Bij Work Out Like A Dog in Londen is de insteek iets anders. Tussen 30 januari en 3 februari kun je sporten als een hond. Inclusief apporteren en oefeningen met een frisbee. De bootcamps zijn bedoeld om bewust te maken van het plezier van buiten actief zijn, maar ook om hondenbaasjes er bewust van te maken dat je hond zijn tijd buiten nodig heeft. Jij kunt naar buiten wanneer je daar behoefte aan hebt, terwijl een hond moet hopen dat je zijn signalen oppikt. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Bron: Metro.co.uk | Beeld: BierYoga