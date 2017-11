Buiten sporten in de winter: hoeveel laagjes trek je aan?

De belangrijkste truc om je work-out winterproof te maken.

Draag laagjes

Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Zeker in de winter is de juiste sportkleding belangrijk voor een comfortabele work-out. De eerste rondjes zijn sowieso koud, maar daarna train je je snel warm. De oplossing is laagjes dragen, zo kun je wanneer het nodig is iets aan- of uitdoen. Een aantal punten om rekening mee te houden:

Zorg dat de basislaag je droog houdt. Vermijd katoen, dit neemt nauwelijks zweet op en houdt je dus nat.

De tweede laag is een warme laag die je lichaam isoleert. Fleece of wol zijn hier geschikte stoffen voor.

Voor een goede isolatie moet er tussen de eerste en tweede laag wat ruimte zitten.

Als derde laag kun je als het nodig is, kiezen voor een windjack of regenjack.

Je nek kun je warmhouden met een Buff.

Bekijk in het schema hieronder welke lagen je bij welke temperatuur draagt.

Lees in het decembernummer het artikel 'Winterproof je work-out' voor meer tips voor sporten in de winter.

Beeld: Shutterstock