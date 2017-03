Wanneer kies je wat? Cardio vs. krachttraining

Stel: je hebt last van stress, kun je dan beter voor cardio of krachttraining kiezen? En welke van de twee doet het meest voor je conditie?

Doel 1: ‘Ik wil mijn conditie verbeteren’

Cardiotrainingen zoals spinning en hardlopen zullen vooral je uithoudingsvermogen vergroten. Je traint hiermee je hartspier om zoveel mogelijk bloed – en dus zuurstof – door je lichaam te pompen. Je hart, longen en bloedvaten worden er sterker door. Krachttraining doet dit in mindere mate ook. Met krachttraining creëer je een sterker hart, maar cardio zal je conditie sneller verbeteren. Let er wel op dat je veel varieert. Na een aantal weken fietsen zal dat waarschijnlijk steeds makkelijker gaan, maar hardlopen houd je amper vol. Wissel dus regelmatig af om een goede conditie op te bouwen.

Cardio of krachttraining? Cardio

Doel 2: ‘Ik heb last van stress en wil meer ontspannen’

Als je last hebt van stress, maakt je lichaam verschillende hormonen aan (zoals cortisol), die je een gespannen gevoel geven. Zodra je gaat sporten, worden er neurohormonen geproduceerd die de stress tegengaan. Daarnaast komt er tijdens het sporten endorfine en serotonine vrij: stofjes waar je blij van wordt. Welke sport het best werkt tegen stress, hangt erg van je persoonlijkheid af. De één zal meer behoefte hebben om zich af te reageren en kan met boksen zijn ei kwijt, de ander voelt zich beter na een lange wandeling.

Cardio of krachttraining? Geen overduidelijk antwoord. Sporten geeft je een goed gevoel en zorgt ervoor dat je je ontspant, ongeacht welke sport je beoefent.

Doel 3: ‘Ik wil vet verliezen’

Met cardio verbrand je veel calorieën, maar met krachttraining verbrand je ook later nog, als je uitrust. Daarnaast is het zo dat hoe meer spiermassa je hebt, hoe meer je vetpercentage daalt. Je verbrandt namelijk zo'n 120 calorieën extra op een dag met elke anderhalve kilo spier die je 'aankomt'. Als afvallen je doel is, kun je daarom het best krachttraining toevoegen aan je sportschema.

Cardio of krachttraining? Krachttraining, hoewel eens per week een goede cardiosessie het afvallen kan bevorderen.

Doel 4: ‘Ik heb snel last van mijn rug en wil dit verminderen’

Vooral als je een zittend beroep hebt, kun je sneller last krijgen van je rug. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een groot deel van de Nederlandse bevolking regelmatig rug- of nekklachten heeft tijdens of na het werk. Wanneer je een sterke core hebt (rug- en buikspieren), dan kun je deze klachten verminderen. Met een aantal simpele oefeningen kun je je core sterker maken. Denk bijvoorbeeld aan de (side)plank en de superman (waarbij je op handen en knieën zit en je je linkerarm en rechterbeen tegelijkertijd strekt, en andersom). Uit onderzoek van Tel Aviv University blijkt dat wandelen ook kan helpen bij het verminderen van rugklachten. Wandel twee tot vier keer per week, bouw dit op tot twintig minuten en na een paar weken zou je sessies van veertig minuten moeten kunnen doen. Door te wandelen train je namelijk ook je buik- en rugspieren.

Cardio of krachttraining? Krachttraining

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock