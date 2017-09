6 tips voor degenen die meedoen aan de Dam tot Damloop

Doe jij mee aan de Dam tot Damloop, of ken je iemand die aan de start staat? Met deze tips verschijn je relaxed aan de start.

1. Plan je reis

Zeker wanneer je een stukje moet reizen naar Amsterdam, is het verstandig om je reistijd ruim te nemen. Je wilt niet gestrest aan de start verschijnen doordat je trein vertraging had.

2. Draag geen nieuwe kleding of schoenen

Hoe verleidelijk het ook kan zijn om je nieuwe schoenen of sportlegging aan te doen, kies voor je vertrouwde hardloopoutfit. Zo weet je zeker dat je een comfortabele outfit draagt en dat er niets schuurt of knelt.

3. Neem de praktische informatie nog eens door

Hoe laat word je waar verwacht, waar kun je parkeren en waar kunnen je vrienden staan om jou te supporten? Je vindt het allemaal terug op de website. Neem belangrijke zaken nog eens door, zodat je voorbereid aan de start verschijnt.

4. Ga op tijd naar bed

Een advies dat je moeder je zou kunnen geven, maar het is met stip het meest verstandige dat je de avond van tevoren kunt doen.

5. Eet een goed ontbijt

Begin je dag met een goed ontbijt. Zorg dat je vlak voor de wedstrijd niets zwaars meer eet.

6. Stop alle belangrijke spullen alvast in je tas

Je startnummer, speldjes om hem vast te maken, eten en drinken, wat papiergeld. Zet de belangrijke dingen die je de ochtend zelf nog moet doen alvast in een checklist in je telefoon.

Dam tot Damlopers, wij wensen jullie heel veel succes!

Beeld: Shutterstock