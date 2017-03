Tijdens het sporten krijg je plotseling pijnlijke steken in je zij. Hoe komt het en wat kun je ertegen doen?

Hoe ontstaan steken in je zij?

Er werd lang gedacht dat je steken in je zij krijgt als je vlak voor het hardlopen nog eet en drinkt. Dit lijkt niet de enige reden te zijn. Wielrenners eten en drinken voor en vaak zelfs tijdens het fietsen, maar zij hebben gemiddeld minder last van steken in hun zij dan mensen die andere sporten beoefenen. Steken in je zij ontstaan als je middenrifspier verkrampt. Dat komt doordat er organen aan je middenrif zijn verbonden. Tijdens iedere stap, trekken je organen aan je middenrif. Daarnaast zou de verminderde bloedstoevoer er ook mee te maken hebben. Allemaal leuk en aardig, het liefst wil je gewoon van die steken af.



1. Maak een vuist

Ga niet stilstaan of voorover hangen als je steken in je zij krijgt. Loop gewoon door, minder eventueel wat vaart, en maak een stevige vuist aan de kant waar de steek zit.

2. Strek je armen boven je hoofd

Rekken kan de pijn verlichten. Strek je armen boven je hoofd om de verkrampte spieren te verlengen.

3. Adem op de goede manier

Als je door je buik ademhaalt, krijg je minder snel last van steken in je zij. Je kunt het thuis oefenen door op je rug op de grond te liggen met een boek op je buik. Zorg dat het boek bij iedere inademing omhoog komt.

4. Span je buikspieren aan

Door je buikspieren aan te spannen, kun je de pijn in je zij verzachten.

5. Druk op de pijnlijke plek en adem diep in en uit

De pijn zou langzaam moeten wegtrekken.



Beeld: Shutterstock