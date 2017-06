Win 2 combitickets voor ArenA MoveS

15.06.2017 - Redactie

Sporten in de Johan Cruijff ArenA is voor iedereen weggelegd tijdens ArenA MoveS. Wij mogen kaarten weggeven voor dit sportevenement op 25 juni.

Er zijn onder andere traploopparcoursen met tussen de 700 en 6.500 treden. Ook op het veld wordt flink gesport. Na een warming up door Nike International Master Trainer Larz ren je zo door naar de Bootcamp van Jens Olde Kalter, oprichter Bootcamp Nederland. Je kunt spinnen, de Double Trouble training van kickbokser Robby Nelson volgen of voetballen met professionele straatvoetballers.

Het mooie: dit alles wordt gedaan in de strijd tegen MS. Meedoen is belangrijker dan winnen. Iedereen is welkom om zijn of haar eigen uitdaging aan te gaan. Of je nou fit bent, minder fit of beweegt met een fysieke beperking.

Winnen

Wij mogen 10x2 combitickets (t.w.v. 30 euro per ticket) weggeven. Jij kunt kunt samen met iemand anders meedoen met het traploopparcours en de sporten op het veld.

Je kunt meedoen tot en met 21 juni 2017.