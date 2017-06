Win een pakket met ijs van Koupe

16.06.2017 - Redactie

IJsliefhebbers opgelet. Klinkt gezonder ijs eten te mooi om waar te zijn? Dan ken je Koupe waarschijnlijk nog niet.

Koupe brengt vier smaken ijs uit, waarvan een portie meer proteïne bevat dan drie eiwitten, minder suiker dan een appel en meer vezels dan een portie broccoli. Het ijs is verkrijgbaar in de smaken Clever Chocolate, Smart Strawberry, Victorious Vanilla en Brilliant Banana. Wij hebben al kunnen proeven en van die gezondere touch proef je niets. Het ijs is heerlijk romig en perfect als snack na het sporten.

Koupe heeft verschillende prijzen gewonnen. Vorig jaar op de World Dairy Innovations Award 2016 is Koupe gekroond tot winnaar in de categorie Best Ice Cream. Vorige maand op F&A Next is Koupe ‘Best Food Start-up’ van 2017 geworden.

Kijk voor meer informatie op Koupe.com, €4,99 voor 500ml.

Winnen

Ben je benieuwd geworden naar het ijs van Koupe? Wij geven vier pakketten weg met daarin de vier verschillende smaken. Vul het onderstaande formulier in om kans te maken.

Je kunt meedoen tot 30 juni 2017.