Win een Solis Power Blender To Go

27.03.2017 - Redactie

De Solis Power Blender To Go maakt supersnel een heerlijke smoothie voor je. Of je er nu fruit of noten in wilt blenden, deze krachtige blender verpulvert het allemaal.

Daarna draai je eenvoudig het messensysteem eraf, verwissel je de deksel en klaar is je

smoothie to go. Kijk voor meer informatie en meer producten van Solis op de website. Winnen

Wij geven 2x de Solis Power Blender To Go (t.w.v. €299,90) weg. Wil je kans maken op deze prijs? Vul het onderstaande formulier in. Je kunt meedoen tot en met 30 april 2017.