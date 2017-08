Gezonde voeding is duurder geworden

Snoep en snacks dalen juist in prijs.

Er is de laatste jaren veel te doen gezond(er) eten. Maar ondanks alles blijkt dat gezonde producten in verhouding duurder zijn geworden.

Prijsvergelijking

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht 60 producten en vergelijk de prijzen tussen juli 2000 en juli 2017. Sinds 2000 zijn de cao-lonen gemiddeld met 37 procent gestegen. Alle producten die minder dan 37 procent in prijs stegen, zijn relatief goedkoper. Producten die meer dan 37 procent in prijs stegen zijn relatief duurder.

De prijs voor aardappelen is iets meer dan verdubbeld. Ook voor halfvolle melk, schaal- en schelpdieren, verse vis, groenten en fruit moeten we nu ongeveer 50 procent meer betalen dan in 2000.

Het minst in prijs gestegen

Roomijs en suiker stegen het minst in prijs. Suiker werd zelfs goedkoper. Ook sauzen, dressing, chips en zoetwaren stegen nauwelijks in prijs. Aangezien de lonen zijn gestegen, wegen deze producten veel minder zwaar op onze portemonnee. Ook chocolade en frisdrank zijn relatief goedkoper.

De prijzen ten opzichte van 2016

Voor onze boodschappen in juli betaalde we gemiddeld 3,3 procent meer dan in juli 2016.

Bron: CBS, Trouw