5 vragen over vetten

Advertorial - De meeste mensen weten inmiddels dat gezonde vetten thuishoren in een gevarieerd voedingspatroon. Maar weet jij hoe het precies zit? Wij zetten een aantal vragen en antwoorden op een rij.

1. Waarom is vet belangrijk?

Vet is een bron van energie, vitamine A, vitamine D, vitamine E en essentiële vetzuren. Het levert voornamelijk energie aan het lichaam en daarnaast gebruikt het lichaam vetzuren ook om zich te beschermen tegen de kou, als drager van vitamines die alleen in vet oplosbaar zijn, als buffer ter bescherming van de inwendige organen en het zenuwstelsel en als bouwmateriaal voor cellen en om bepaalde processen in het lichaam te regelen. Vetten zijn belangrijk om je lichaam goed te laten functioneren. Ons lichaam heeft vetten dus hard nodig.

2. Hoe zit het ook alweer met verzadigde en onverzadigde vetten?

Vetten bestaan uit een combinatie van verzadigde en onverzadigde vetten. Eén van de twee soorten heeft de overhand. Onverzadigde vetten hebben een positieve invloed op het cholesterol gehalte, ze houden namelijk het cholesterolgehalte in het bloed op peil. Het is verstandig om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk verzadigd vet vervang door onverzadigd vet. Onverzadigde vetten zitten onder andere in avocado, mayonaise, plantaardige oliën, maragarine, noten en vette vis. Onverzadigd vet is vloeibaar bij kamertemperatuur.

3. Wat is het verschil tussen enkelvoudig en meervoudig onverzadigd?

Onverzadigde vetten kun je verdelen in enkelvoudig en meervoudig onverzadigd. Deze termen zijn scheikundig en hebben te maken met de verbindingen in de vetzuren. Zijn de atomen op één plek met elkaar verbonden zijn ze enkelvoudig. Bij een verbinding op meerdere plekken zijn ze meervoudig.

4. Wat zijn essentiële en niet essentiële vetten?

Essentiële vetten kunnen niet door je lichaam aangemaakt worden. Dat betekent dat je ze binnen moet krijgen via je voeding. De meervoudige onverzadigde vetzuren Omega 3 en Omega 6 zijn essentieel. Niet essentiële vetten kunnen door je lichaam worden aangemaakt.

5. Kies je voor dierlijke of plantaardige vetten?

Steeds meer mensen worden zich bewust van de invloed van hun keuzes op de aarde en het milieu. Zo zijn er steeds meer flexitariërs: mensen die een of meerdere dagen per week geen vlees eten, of nog een stap verder gaan en zelfs plantaardig eten. Een keuze die goed is voor jezelf en voor de aarde. Plantaardige producten hebben vaak minder impact op het milieu.

Dit artikel is een samenwerking met Becel.