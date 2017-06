Helpt het om over een kwallenbeet te plassen?

Lees dit artikel even voordat je over je heen laat plassen (of over iemand heen plast).

Volgens onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijjke tijdschrift Toxins heeft het geen zin om over een kwallenbeet te plassen. Ze hebben onderzoek gedaan door verschillende remedies te proberen op een kwallenbeet.

Urine had geen positief effect op een kwallenbeet, en in sommige gevallen maakte het bijtende gevoel alleen maar erger. De samenstelling van urine kan van persoon tot persoon verschillen. Afhankelijk van bijvoorbeeld wat je hebt gegeten en of je genoeg hebt gedronken. Urine kan juist chemische samenstellingen bevatten die de huid onder de kwallenbeet meer laten branden.

Wat helpt wel tegen een kwallenbeet?

Schraap de tentakels van de kwal niet weg, zoals soms wordt aangeraden. Til de tentakels voorzichtig op met een pincet. Behandel de aangedane huid met azijn. Is er geen azijn in de buurt? Gebruik dan warm water. Let op: gebruik geen zeewater.

Bron: Scienceofus | Beeld: Shutterstock