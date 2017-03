Zou het zo makkelijk zijn?

De Smell & Taste Treatment and Research Foundation in Chicago doet onderzoek naar het effect van geuren op je gemoedstoestand. Ze ontdekten dat bepaalde geuren ervoor zorgen dat je eetlust in toom wordt gehouden. Wanneer je plotseling zin hebt in iets lekkers kun je in plaats daarvan beter aan een appel of een banaan ruiken. De zoete geur zou je eetlust verminderen.

Bron: Femina | Beeld: Shutterstock