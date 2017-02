Wat zijn superbacteriën?

Al een paar jaar wordt er aandacht gevraagd voor superbacteriën, bacteriën die resistent zijn voor antibiotica.

Het komt steeds vaker voor, mede door overmatig gebruik van antibiotica. Als bacteriën een antibiotica overleven, kunnen ze zichzelf ontwikkelen en aanpassen om antibiotica volgende keer te overleven.

Er is al veel actie ondernomen om overmatig antibioticagebruik tegen te gaan, maar het is mogelijk niet genoeg. Veiligheidsexperts waarschuwden woensdag dat de superbacteriën een bedreiging kunnen gaan vormen voor de algemene gezondheid in de EU.

In landen waar actie is genomen om overmatig medicijngebruik te verminderen, worden minder resistente bacteriën gevonden. Volgens een rapport van European Food Safety Authority (EFSA) en European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) overlijden er per jaar 25.000 mensen in de EU door superbacteriën.

Wil je weten wat je zelf kunt doen om antibioticaresistentie tegen te gaan? Lees de tips.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock