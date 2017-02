Een app gebruiken in plaats van de pil?

De app NaturalCycles berekent aan de hand van je lichaamstemperatuur of je vruchtbaar bent. Na verschillende onderzoeken, claimen de ontwikkelaars dat de app net zo betrouwbaar is als de pil.

Je meet iedere dag met een thermometer de temperatuur onder je tong op. De temperatuur voer je in in de app, die daarna berekent of wel je wel of niet vruchtbaar bent. Rond je ovulatie stijgt je lichaamstemperatuur namelijk met 0,3 graden. Sperma kan tot een week blijven leven in je lichaam, ook dat neemt de app mee in het algoritme dat berekent of je onbeschermd seks kunt hebben.

Wie durft?

Mocht je een switch van de pil naar deze app overwegen, zorg dan dat je van tevoren goed weet hoe het werkt. Kijk voor meer informatie over de app en de wetenschap erachter op Naturalcycles.com.

Bron: Business Insider | Beeld: Shutterstock