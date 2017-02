Hoe erg is het om te jojoën?

Niemand valt bewust af met het doel om daarna weer aan te komen. Toch zijn veel mensen bekend met het jojoën. Nadat je afvalt, zit het gewicht er zo weer aan. Soms met nog een kilootje extra.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat jojoën niet goed is. Volgens professor Tim Spector van King's College in Londen zorgt jojoën ervoor dat je op de lange termijn zelf zwaarder kunt wegen dan iemand die niet op dieet is geweest. Uit een ander onderzoek bleek dat hun darmflora in de war raakten na een jojo-dieet, daardoor raakte het lichaam in de war.

Een onderzoek dat de andere kant belicht

Een controversieel onderzoek beweert nu dat jojoën niet zo erg is, niet in vergelijking tot helemaal niet diëten als je overgewicht hebt. Kleine opmerking: het werd getest bij muizen. Degenen die jojo'den, leefden langer dan muizen met overgewicht. De onderzoeker vergelijkt het met tandplak: als de tandarts tandplak verwijdert en het is terug bij de volgende controle is dat ook niet erg.

Het klinkt misschien toch een beetje discutabel. Wat denk jij?

