Durf te vragen om een second opinion

Heb jij je wel eens afgevraagd of een diagnose of behandelplan van je arts helemaal klopt? Eén op de vijf mensen zou een second opinion willen, maar durft het niet aan te geven.

Een reden om niet om een second kan zijn dat je de relatie met je arts niet wil schaden, maar een arts zal niet zomaar beledigd zijn als je om een second opinion vraagt. Omdat de zorg in Nederland op orde is, wil je er ook op vertrouwen dat het advies van je arts klopt.

Ander advies bij second opinion

Toch loont het om een second opinion te vragen, zegt de Patiëntenfederatie Nederland. Uit een onderzoek onder 2.300 mensen bleek dat de helft van de patiënten die om een second opinion vroeg, van de tweede dokter een ander behandeladvies kreeg.

De cijfers moeten genuanceerd worden. Binnen de oncologie liggen de cijfers veel lager. Daarnaast kan een ander advies ook betekenen dat de volgorde van de behandelingen anders is, maar dat het voor de patiënt geen consequenties heeft.

Wanneer vraag je om een second opinion?

Het advies is om een second opinion te vragen als je geen vertrouwen hebt in je arts of twijfelt aan het advies dat je gekregen hebt. Een second opinion heeft ook nadelen, het kan je behandeling vertragen of juist voor meer onzekerheid zorgen. Het is goed om te weten dat de mogelijkheid bestaat (en dat het helemaal niet raar is) om om een tweede mening te vragen.

