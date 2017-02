De invloed van je werk op je vruchtbaarheid

Vanaf het moment dat je graag zwanger wilt worden, begin je je misschien meer bezig te houden met wat je vruchtbaarheid kan verbeteren en wat juist niet.

Het Massachusetts General Hospital onderzocht 500 vrouwen die tussen 2004 en 2015 een vruchtbaarheidsbehandeling onderging. Er werd gekeken naar mogelijke biologische verklaringen voor hun verminderde vruchtbaarheid. Eén van de factoren die werd onderzocht was de arbeidsomstandigheden.

De onderzoekers vonden een verband: vrouwen die vaak zware dingen moesten tillen of verplaatsen voor hun werk, hadden minder eiblaasjes (waarin eicellen rijpen) dan vrouwen die geen zware spullen tillen. Ook avond- of nachtdiensten draaien, leek effect te hebben op het aantal eiblaasjes. Dit is het eerste onderzoek waaruit dit resultaat naar voren komt, dus voordat het ziekenhuis er meer over kan zeggen, is er uitgebreider onderzoek nodig.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock