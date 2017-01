Viral foto legt uit hoe je borstkanker kunt herkennen

Hoewel je waarschijnlijk wel weet welke symptomen kunnen duiden op borstkanker, is het herkennen ervan niet altijd makkelijk. Deze foto kan je helpen bij het herkennen van borstkanker.

Om veranderingen in je borsten te herkennen, is het belangrijk dat je weet hoe je borsten er normaal gesproken uitzien, maar zelfs dan kan het best lastig zijn om veranderingen op te sporen. Erin Smith Chieze ontdekte dat zij borstkanker had na het zien van een foto en daarom hoopt zij dat zoveel mogelijk vrouwen de foto zien. Bekijk de foto van Know your lemons en lees het verhaal van Erin in de onderstaande Facebookpost.

Bron foto: Knowyourlemons.com