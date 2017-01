Een verrassend ingrediënt om keelpijn te verzachten

Schuif je thee met citroen en honing maar aan de kant. Er zou een beter ingrediënt zijn om je keelpijn te verzachten.

Professor Alyn Morice van de Hull University heeft zichzelf benoemd tot kuch-expert. Hij beweert dat cacao een beter ingrediënt is om je keel te verzachten. Beter dan de ingrediënten die er bekend om staan, zoals honing en citroen.

De voordelen van cacao

Uit een onderzoek bleek dat een medicijn dat cacao bevat sneller voor verbetering zorgt dan een medicijn dat dat niet bevat. Uit een eerder onderzoek bleek dat het stofje theobromine ook effectief is om een hoest te verminderen. Heel toevallig is die stof ook te vinden in cacao.

Waarom is cacao effectief?

Wanneer je zenuwuiteinden geprikkeld worden, moet je hoesten. Cacao is dik en plakkerig en at zorgt voor een laagje in de keel dat de zenuwuiteinden beschermt. Daardoor hoef je minder te hoesten. Precies zoals honing ook werkt, maar volgens Alyn Morice doet cacao dat zelfs beter.

Chocolademelk drinken heeft geen effect, dus wat dat betreft blijft thee met honing een goede optie. Maar: 'sucking on a piece of chocolate might provide some relief'.

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Shutterstock