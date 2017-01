Gaatje? Misschien is boren straks niet meer nodig

Bang voor de tandarts? Wie weet heb je binnenkort een angst minder. Er is een manier ontdekt waarop je tanden gaatjes zelf kunnen herstellen.

Onderzoekers denken bewijs te hebben dat een medicijn dat normaal tegen Alzheimer wordt voorgeschreven ervoor zorgt dat je tanden nieuw tandbeen aanmaken. Tandbeen (dentine) is het deel binnen de tand. Je tanden maken het al aan bij een infectie, maar dat is maar een dun laagje dat niet genoeg is om diepe gaatjes te voorkomen.

De onderzoekers gebruikten het medicijn Tideglusib op een klein sponsje en brachten dit in in het gaatje. De kies kon herstellen en de spons, gemaakt van collageen, lost vanzelf op. Het is nog niet bekend wanneer we deze manier van gaatjes vullen bij onze eigen tandarts kunnen verwachten. Het voordeel is dat het medicijn al getest is tegen Alzheimer, dat bespaart tijd. Maar voorlopig ontkomen we waarschijnlijk nog niet aan de tandartsboor.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock