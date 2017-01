Huh, zouden we een masturbatiepauze moeten nemen?

Regelmatig pauze nemen, is goed voor je productiviteit en gezondheid. Een onderzoek pleit nu voor een best wel bijzondere pauze.

Een koffiepauze, een korte wandeling of een rookpauze? Nee hoor, in 2017 zouden we een masturbatiepauze moeten inlassen, aldus de website Ravishly. Vorig jaar bleek uit een enquête van Guyfi, een pop-up hokje om te masturberen, dat 40 procent van de werknemers in New York op het werk masturbeert.

Gezien het bedrijf dat achter de enquête zit, zullen de resultaten niet echt objectief zijn. Volgens een psycholoog zou een masturbatiepauze op het werk niet op alle vlakken een gek idee zijn. Het is een goede manier om alle spanning en stress los te laten en dat zal je productiviteit na de pauze ten goede komen.

De vraag is of de voordelen op zouden wegen tegen de nadelen. Masturberen op het toilet op de werkvloer lijkt nogal ongemakkelijk te zijn. En stel dat je niet kunt klaarkomen, dan levert dat waarschijnlijk alleen maar frustraties op, aldus de psycholoog die zijn visie op het onderzoek gaf.

Laten we werk en privé maar gewoon gescheiden houden.

Bron: Ravishly / Metro.co.uk | Beeld: Shutterstock