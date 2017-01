Volwassen en acne? Er is een mogelijke oorzaak ontdekt

Had je gedacht dat je huid met de jaren zou verbeteren? Daar zijn helaas geen garanties voor. Vrouwen hebben vaker last van acne dan mannen en volgens recent onderzoek zou dat kunnen komen door een gebrek aan groente en fruit.

Volgens onderzoek van een Italiaans onderzoekscentrum voor dermatologie hebben vrouwen die drie dagen of minder vaak per week fruit, groenten of verse vis eten twee keer vaker acne dan vrouwen die deze producten meer dan drie dagen per week eten. Dat bewijst niet dat direct het een de oorzaak is van het ander.

Andere factoren bij acne

Je genen spelen een belangrijke rol en stress kan ook een grote boosdoener zijn. Na een zwangerschap komt er ook vaker acne voor. In het onderzoek werd geen link gelegd tussen acne en zuivel, terwijl dat uit een eerder onderzoek van dezelfde onderzoeker wel bleek.

Acne blijft complex, jammer genoeg. Als het makkelijker was, dan was er waarschijnlijk al wel een oplossing gevonden die ons voorgoed van acne af zou helpen. We blijven dromen.

