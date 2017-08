Wat kun je doen om luizen te voorkomen?

Het begin van het schooljaar is een traditioneel moment voor een luizenplaag. Ondanks dat er betere bestrijdingsmiddelen tegen luizen op de markt komen, neemt het aantal besmettingen met hoofdluis in Nederland niet af.

Wist je dat...

Jaarlijks krijgt zo'n 10 procent van de kinderen op de basisschool luizen.

Je kunt een aantal dingen doen om de kans op luizen te verkleinen, maar garantie dat je aan de luizenplaag ontkomt, hebt nooit; luizen lopen makkelijk over.

1. Hang de jas niet tegen andere jassen aan op de kapstok

Wanneer jassen tegen elkaar aan hangen, kunnen luizen makkelijk overlopen. Hang jassen op school daarom niet tegen elkaar aan de kapstok. Er zijn speciale luizencapes en -zakjes verkrijgbaar die je ter bescherming om je jas kunt doen.

2. Probeer kleine kinderen zo min mogelijk met hun hoofden dichtbij elkaar te laten spelen

Zie dat maar voor elkaar te krijgen, maar alle kleine beetjes helpen.

3. Je hoeft het haar echt niet extra vaak te wassen

Dat luizen op vies haar afkomen, is een hardnekkig fabeltje. Luizen hebben niets te maken met hygiëne. Bespaar je dus de tijd en moeite.

4. Gebruik haarlak en/of gel

Volgens het RIVM hebben kinderen die gel of haarlak in haar gebruiken iets minder vaak luizen. Een beetje extra gebruiken kan dus geen kwaad.

5. Kijk of het heerst

Op de website Luizenradar kun je kijken hoeveel besmettingen er in jouw buurt gemeld zijn.

6. Deel geen haarspullen

Deel geen haarborstels, haarelastiekjes of handdoeken met elkaar.

7. Doe regelmatig een luizencheck

Luizen vermenigvuldigen zich snel. Door iedere dag een check te doen, ontdek je het vroeg en dat maakt het makkelijker om van luizen af te komen. Luizen houden van warme en vochtige plekjes, dus kijk goed achter de oren, onder de pony, op de kruin en in de nek. Het zijn de favoriete plekjes van luizen.

Een efficiënte manier om te kijken of iemand luizen heeft, is te kammen met een luizenkam. Hang met het hoofd boven een witte handdoek of boven een wit papier. Op die manier vallen aanwezige luizen (grijsblauw of roodbruin van kleur) op de witte ondergrond en zo zie je ze meteen liggen. Behalve luizen, kunnen er ook eitjes (neten) in het haar zitten. Die zien er uit als kleine, grijswitte puntjes en zitten stevig vast aan het haar, dicht bij de haarwortel.

Is het al te laat en is je kind besmet? Geen paniek, dit moet je doen als iemand luizen heeft.

