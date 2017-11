7x dit maakt je taille dikker

Niet alleen veel en ongezond eten is het recept voor een buikje. Er zijn ook onverwachte valkuilen die voor vetrolletjes kunnen zorgen.

1. Je woont aan een drukke weg

Regelmatige blootstelling aan verkeerslawaai zorgt ervoor dat je 29 procent meer kans hebt op bredere heupen. Volgens een onderzoek in Occupational & Environmental Medicine hebben

mensen die voortdurend auto’s, treinen of vliegtuigen horen, meer kans op vet in het buikgebied. De constante verkeersruis triggert de aanmaak van het hormoon cortisol. En dat wordt volgens het onderzoek in verband gebracht met de aanmaak van vet rond je middel. Cortisol is een stresshormoon dat constant suiker aan je bloed blijft afgeven (energie om te kunnen vluchten in een noodsituatie), waardoor je vetverbranding niet op gang komt. Want je gaat pas vet verbranden als je suikers op zijn. Woon je aan een drukke weg of onder een vliegroute? Zet thuis dan klassieke muziek op. Volgens wetenschappers van het Londense Centre for Performance Science verlagen rustige melodieën het cortisolniveau in je bloed. Ruisonderdrukkende oordopjes zijn ook een optie.

2. Je multitaskt

