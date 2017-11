Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Weet of je moet koelen of verwarmen

Misstap gemaakt, een kneuzing of kramp… Weet jij wat je in die situatie moet doen: koelen of verwarmen? Deze lijst helpt je om de juiste keuze te maken.

Dinsdag: Laat je inspireren door de nieuwe Santé

Vanaf dinsdag ligt de nieuwe Santé in de winkel. Je kunt hem ook online bestellen. Laat je inspireren.

Woensdag: Pimp je salade

Begin je salades een beetje zat te worden? Ook in de herfst kan het nog lekker zijn. Met deze tips maak je je salade wat spannender.

Donderdag: Herken stress

Volgens onderzoek kun je stress herkennen aan de hand van je taalgebruik.

Vrijdag: Laat je humeur niet beïnvloeden door het weer

De donkere en koude dagen zijn begonnen. We hebben al een aantal regenbuien over ons heen gekregen. Zou dat de reden van een recentelijk dipje kunnen zijn?

Zaterdag: Geniet van nietsdoen

In eerste instantie klinkt nietsdoen niet moeilijk. Maar wanneer deed je voor het laatste echt niets? Tijd om je telefoon uit te zetten, niks te doen en ervan te genieten.

Zondag: Ga je kater tegen

Na een (iets te?) gezellige avond is de dag erna vaak iets minder plezierig. Vier tips om je kater te bestrijden.

Beeld: Shutterstock