Na een (iets te?) gezellige avond is de dag erna vaak iets minder plezierig. Vier tips om je kater te bestrijden.

Een kater, hoe zit dat?

Als je alcohol drinkt, nemen je darmen de alcohol op en wordt dit verdeeld over je lichaamsvocht. Je raakt een klein deel van de alcohol kwijt door uitademen, plassen en zweten. Het grootste deel verwerkt je lever. Je lever breekt in ongeveer anderhalf uur een glas alcohol af, tijdens dit proces ontstaat acetaldehyde. Deze stof zorgt voor de welbekende hoofdpijn de volgende dag. Daarnaast werkt alcohol vochtafdrijvend en ook dit zorgt voor hoofdpijn en die droge mond ’s ochtends.

1. Anti-katerontbijt

Wanneer kies je hiervoor?

Als je je slap voelt en last hebt van hoofdpijn. Hoewel je de ochtend erna misschien juist geen zin hebt om te eten, is het wel verstandig om goed te ontbijten. Bepaalde stoffen in voedsel helpen je kater juist te verminderen.

Hoe werkt het?

Begin je anti-katerontbijt met een glas versgeperste jus d’orange, de vitamine C hierin is goed voor je hardwerkende lever. Eet daarna een hardgekookt eitje. In eieren zit het aminozuur cysteïne, dat de stof acetaldehyde afbreekt. Drink daarnaast een kopje kamillethee om je maag te kalmeren en voeg hier een theelepel honing aan toe om je bloedsuikerspiegel weer op peil te brengen.

2. Sporten

Wanneer kies je hiervoor?

Bij een duf en futloos gevoel. Uit onderzoek van de University Health System in Illinois blijkt dat sporten een snelle manier is om van je kater af te komen. Door flink te zweten verlaat de alcohol gemakkelijk je lichaam en wordt bloed sneller naar je lever en nieren gevoerd, die dus harder gaan werken.

Hoe werkt het?

Het maakt niet uit welke sport je beoefent, zolang je hartslag maar omhoog gaat en je lekker gaat zweten. Haal een frisse neus en ren een rondje door het bos of ga een stuk fietsen. Blijf wel veel water drinken, aangezien je door de alcohol al vochttekort hebt.

3. Seks

Wanneer kies je hiervoor?

Heb je last van verschillende katerklachten, dan is seks een prima oplossing. Misschien moet je door je hoofdpijn wel even zin maken, maar de endorfines die vrijkomen bij seksuele opwinding en een orgasme verdringen de kwaaltjes als sneeuw voor de zon.

Hoe werkt het?

Seksuele opwinding zorgt ervoor dat er endorfine vrijkomt, waardoor je als het ware ‘verdoofd’ bent en geen last meer hebt van hoofdpijn en andere kwalen.

4. Pijnstillers

Wanneer kies je hiervoor?

Als je niet misselijkheid bent. Een pijnstiller werkt prima tegen hoofdpijn, maar kan je misselijkheid juist verergeren. Kies voor een aspirientje en liever niet voor ibuprofen of paracetamol, aangezien deze schadelijker voor je lever zijn en die is nu toch al zo hard aan het werk.

Hoe werkt het?

Neem na je ontbijt een groot glas water met een aspirine. Het helpt niet om deze al voor het slapen gaan in te nemen, aangezien een pijnstiller maar een paar uur werkt. Als je ’s ochtends opstaat, is de aspirine waarschijnlijk alweer uitgewerkt.

Katerfabels

Er bestaan een hoop fabeltjes over hoe je een kater het beste kunt bestrijden. Zo wordt vaak gezegd dat alcohol drinken je kater vermindert, maar hierdoor zal het een paar uur later juist erger kunnen worden. Ook vet eten wordt regelmatig als oplossing genoemd. Het eten van gefrituurde snacks vóórdat je gaat drinken, kan inderdaad helpen je kater te verminderen, omdat producten met een hoog vetgehalte voor een goede ‘bodem’ zorgen en de alcoholopname vertragen. Maar eet je het na die vele wijntjes, dan zal je maag alleen maar meer van slag raken. Zwarte koffie kun je, ondanks de goed bedoelde adviezen, ook beter laten staan. Dit droogt je juist alleen maar meer uit, waardoor de katersymptomen erger worden.

Bon: Archief | Beeld: Shutterstock