7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Laat je inspireren door de nieuwe Santé

Heb jij de nieuwe Santé al? Bekijk hier een voorproefje van Santé.

Dinsdag: Maak een gerecht met aubergine

Deze maand vind je in Santé en online heerlijke en verrassende recepten met aubergine. Wat dacht je bijvoorbeeld van zoete flensjes met auberginevulling?

Woensdag: Alle soorten vitamine B

Er bestaan verschillende soorten vitamine B. Weet jij welke? Wij hebben ze voor je op een rij gezet.

Donderdag: Welke dag is het?

Ben je het gevoel voor de dagen kwijt? Lees hier hoe dat komt.

Vrijdag: Lees vaker

Er zijn verschillende gezondheidsvoordelen aan lezen. Reden te meer om vaker een boek open te slaan.

Zaterdag: Ga wandelen

'Lopen is het beste medicijn', zei arts/wijsgeer Hippocrates in de oudheid al. We hebben nieuws voor je: hij had gelijk.

Zondag: Leer omgaan met de moeilijke mensen in je leven

Soms klikt het gewoon echt niet met die collega, buurvrouw of kennis. Het contact tussen jullie blijft haperen. Wat kun je eraan doen?

Beeld: Shutterstock