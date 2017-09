Steeds meer plastic in het water

Wereldwijd bevat drinkwater steeds meer plastic. Het plastic is aanwezig in de vorm van vezels.

Het drinkwater in Europa bleek het minst vervuild. Er werden samples genomen in onder andere Engeland, Frankrijk en Duitsland. Vergeleken met andere landen was het water relatief schoon, maar toch werd er in 72 procent van het onderzochte kraanwater plastic ontdekt. Een plasticexpert maakt zich zorgen. Dieren hebben gezondheidsproblemen door plastic in het water, maar wie weet geldt dat in de toekomst ook voor mensen.

Daarnaast lazen we vandaag het bericht dat in 2050 de zee waarschijnlijk in gewicht meer plastic dan vis bevat. In Nederland zijn we grote vervuilers dan de zee. Op 16 september is er in Scheveningen de After Summer Beach Cleanup, georganiseerd door Ecover en WasteBoards.

Om zich in te zetten voor de strijd tegen de plastic soep heeft Ecover een nieuwe limited edition uitgebracht waarvan de fles voor 50 procent gemaakt is van plastic afval uit de oceaan. De adviesprijs is €2,99.

Bron: Nu.nl | Beeld: Shutterstock