Hoe vergroot je de kans dat je kunt slapen in het vliegtuig?

Tijdens een lange vlucht zou je het liefst slapen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je dat je toch wat slaap pakt in het vliegtuig?

Travel and Leisure vroeg het aan een onderzoeker van de Amerikaanse National Sleep Foundation. Als business class vliegen geen optie is, zijn dit haar tips:

1. Zet je horloge alvast gelijk met de tijd op je bestemming

Pas de tijd op je horloge en je telefoon alvast aan. Dat helpt je om je al aan te passen aan de tijdzone van je bestemming.

2. Eet voor je in het vliegtuig stapt

Die after dinner dip kan je misschien helpen met indutten. Je lichaam is gewend aan avondeten en paar uur voor het slapen. Een ander voordeel is dat je niet hoeft wakker te blijven tot je in het vliegtuig een maaltijd krijgt.

3. Neem de juiste spullen mee

Denk aan oordoppen, noise canceling headphones, een slaapmaker en/of een nekkussentje.

4. Neem melatonine

Melatonine is het hormoon dat je lichaam zelf produceert als het bedtijd is. Een lage dosis melatonine kan je helpen om tijdens de vlucht te slapen.

5. Drink geen alcohol

Stap niet in de valkuil van het slaapmutsje. De alcohol kan juist stimulerend werken waardoor het moeilijker wordt om in slaap te vallen.

6. Kies een gunstig vliegticket

Weet je dat je niet of moeilijk kunt slapen in het vliegtuig? Boek een vlucht die 's avonds op de bestemming landt. Je kunt dan om 22.00 naar bed en dat helpt je bij het aanpassen aan een andere tijdzone.

Bron: Health.com | Beeld: Shutterstock