Moet ik echt elke keer naar het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?

In de categorie gezondheidsvragen die je jezelf soms stelt.

Baarmoederhalskanker ontstaat vanuit een besmetting met HPV – het humaan papillomavirus. Twee varianten van dit virus kunnen ervoor zorgen dat cellen in de baarmoedermond gaan veranderen, maar het kan na een besmetting wel vijf, of soms tien jaar duren voordat die afwijkingen ontstaan. Daarna duurt het nog enige tijd (soms jaren) voor er daadwerkelijk sprake is van baarmoederhalskanker. Met een relatief simpel onderzoek kunnen deze afwijkingen op tijd ontdekt en behandeld worden. Het is verstandig om altijd deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek als je daarvoor opgeroepen wordt. Zo kan een eventuele afwijking in veel gevallen op tijd opgespoord worden en kan erger voorkomen worden.

