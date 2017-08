4 gezonde gewoontes die je direct in je levensstijl kunt doorvoeren

Gezond leven lastig en tijdrovend? Soms. Deze vier gezonde gewoontes kun je wel meteen in je dagelijkse routine opnemen.

1. SPICE IT UP

Je maaltijd op smaak brengen? Kies in plaats van een saus voor verse specerijen, zoals pittige pepertjes. Enorm smaakvol en gezond: chilipeper bevat twee keer zoveel vitamine C als een sinaasappel en deze pittige tante is rijk aan antioxidanten, caroteen en mineralen. Maar ook gedroogde kruiden zijn perfecte smaakmakers. Een aantal handige kruiden om op voorraad te hebben.

2. FRUIT IN ’T ZICHT

Uit onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat maar liefst negentig procent van de Nederlandse vrouwen tot 69 jaar te weinig fruit eet. Zet vandaag nog een fruitschaal op de salontafel en vul hem met hapklaar vers fruit, zoals druiven, appels en abrikozen. Plof je na een drukke werkdag lekker thuis neer op de bank, dan grijp je sneller naar een stuk fruit, omdat het nu eenmaal voor je staat.

3. TIEN MINUTEN VOOR JEZELF

Met een druk (gezins)leven, een leuke baan en een stel fantastische vrienden, wil een moment rust of even tijd voor jezelf er nog weleens bij inschieten. Maar wist je dat een dag 1440 minuten telt? Daar moet je er toch zeker tien van voor jezelf kunnen nemen? Mediteren lijkt misschien lastig, maar het kan de manier zijn om tot rust te komen. Daarnaast heeft mediteren al vanaf een paar minuten per dag positieve gevolgen voor je gezondheid en geluksbeleving.

Hoe doe je dat? Kies een rustig moment, bijvoorbeeld tien minuten voordat je aan je dag begint of tien minuten voordat je ’s avonds je bed weer inkruipt. Ga lekker zitten en probeer je alleen te focussen op je ademhaling. Adem diep in door je neus en rustig weer uit door je mond. De kunst van het mediteren is het laten varen van je gedachten. Laat gedachten komen en gaan en probeer je concentratie bij je ademhaling te houden. Op deze manier maak je je hoofd leeg en vrij van stress. Je zult zien dat je je na tien minuten meditatie een stuk helderder voelt. Zo kun jij fris de dag beginnen of heerlijk rustig weer afsluiten. Hulp nodig? De app Headspace helpt je bij het mediteren en geeft handige tips.

4. POETS EN SQUAT

De meeste mensen krijgen het met de paplepel ingegoten: poets twee keer per dag twee minuten je tanden. Dat zijn dus wel twee keer twee minuten waarin je maar wat voor de wasbak staat of uit het badkamerraampje naar buiten staart. Die kostbare minuten kun je positief benutten door meerdere malen gecontroleerd door je knieën te zakken en een aantal squats uit te voeren.

