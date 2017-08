Teddie Kuiper: 'Ik heb liever geen koffie dan slechte koffie'

'Ik drink koffie voor de smaak niet voor de cafeïne.' De beste barista van Nederland is verknocht aan koffie, maar ook aan gezelschap. Teddie Kuiper is liever niet alleen; ze móet ruis om zich heen hebben.

Je bent uitgeroepen tot de beste barista van Nederland en draagt zelfs een ring met een koffieboon erin… Kun jij wel zonder koffie?

'Haha, nee! Ik ben verknocht aan koffie. Hoewel ik ook prima zonder koffie kan functioneren en als er geen goede koffie te krijgen is, dan maar niet. Ik heb liever geen koffie, dan slechte. Laatst was ik op Mallorca en daar was de koffie niet lekker, dan sla ik een weekje over. Ik drink koffie voor de smaak, niet voor de cafeïne. Thuis kan ik er dan weer extra van genieten.'

Wat is jouw favoriete koffie?

'Pfoeh… dat kan ik echt niet zeggen, hoor. Een vinoloog heeft ook geen antwoord op de vraag wat dé lekkerste wijn is. Met koffie is het net zo: er is een enorm smaakpalet en elke boon uit elke streek smaakt weer anders. Indonesische bonen hebben vaak een aardse smaak, Afrikaanse zijn wat fruitiger, met citrustonen. Koffie uit Midden- en Zuid-Amerika is echt een bommetje: sterk, met een beetje chocolade- of karamelachtige ondertoon. Waar ik in in heb, verschilt per dag, per moment van de dag, en hangt af van mijn bui. Ik hou van filters met zelfgemalen bonen, die smaken heel subtiel en complex. Als ik even ergens een koffietje drink, ga ik voor een espresso of cappuccino.'

Haal je weleens koffie bij een grote keten als Starbucks?

'Eerlijk? Nee. Ik ben ze dankbaar dat ze koffie op de kaart hebben gezet. Zij zijn toch wel een van de grondleggers van de huidige koffiecultuur; vóór Starbucks waren er nauwelijks barretjes die echt gespecialiseerd waren in koffie schenken. Ze zijn alleen té groot geworden en dan gaat de kwantiteit overhessen, ten koste van de kwaliteit...'



Over Teddie

Teddie Kuiper (25) werd vorig jaar uitgeroepen tot beste barista van Nederland 2016. Onder de naam Teddie Koffie werkt ze freelance als barista op evenementen over de hele wereld, geeft barista workshops en adviseert ze horecabedrijven over apparatuur, ingrediënten en de kunst van een mooie koffie maken. Teddie studeerde International Business en woont samen met haar vriend in De Haag.

Fotografie: Bart Honingh | Visagie: Linda Huiberts