Health checks die je in 30 seconden kunt uitvoeren

Met deze snelle health checks kijk je thuis hoe het ervoor staat met je gezondheid.

Health check 1: De hygiënetest voor happy hands

Waarom testen?

Je handen komen op een dag in aanraking met heel wat bacteriën. Zo kun je, als je je handen niet goed wast, zelfs een verkoudheid of salmonelle oplopen.

De test

Zing tijdens het handenwassen mét zeep twee keer het liedje Happy birthday to you.

De uitslag

Was je je handen nu een stuk langer dan normaal? Dan valt er iets te verbeteren op het gebied van handhygiëne. Het is belangrijk om tussen je handpalmen, vingertoppen en tussen je vingers goed te soppen. Vergeet ook je duim niet: die wordt nogal eens overgeslagen tijdens de wasbeurt.

Dit kan helpen

Is er alleen een blower op het toilet en geen papieren handdoekje? Beweeg je handen dan zo min mogelijk als je ze eronder houdt. Door in je handen te wrijven, komen er namelijk bacteriën naar de oppervlakte die zich in de poriën hadden verstopt. Het gevolg is dat je misschien met viezere handen wegloopt dan toen je binnenkwam.

Beeld: Shutterstock