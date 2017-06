Stoppen met de pil: ervaringsverhalen

In het julinummer van Santé lees je het verhaal van Santé's Shirley. Zij slikt de pil al vijf jaar lang door, zonder een stopweek in te lassen.

Hoe (on)gezond is het om de pil door te slikken? Je leest in het artikel vanaf pagina 32 wat de voordelen eigenlijk zijn. Dat Shirley de pil niet kan missen, is na het lezen van het artikel waarschijnlijk geen verrassing. Om ons heen zien we echter ook pilmoeheid ontstaan.

Steeds meer vrouwen stoppen met de pil, terwijl ze niet zwanger willen worden. Gynaecoloog Oosterhuis, die we spraken voor het artikel, bevestigt de pilmoeheid. Bij hem op de afdeling komen steeds vaker vrouwen advies vragen over stoppen met de pil en informeren naar alternatieven.

Vrouwen die niet met de pil willen stoppen omdat ze zwanger willen worden, maar omdat ze het idee hebben dat de pil vervelende bijwerkingen heeft. Of ze hebben gehoord dat anderen zich beter voelen zonder de pil en willen ervaren wat stoppen met hun eigen lichaam doet.

