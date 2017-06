Dit effect heeft een vliegreis op je lichaam

In het vliegtuig voelen we ons altijd een beetje cranky. Een gesloten cabine, slapen is zo goed als onmogelijk en de luchtdruk heeft ook effect op hoe we ons voelen.

Dit zijn een aantal dingen die met je lichaam kunnen gebeuren als je in het vliegtuig zit.

1. Je voelt je opgeblazen

Hoe hoger het vliegtuig vliegt, des te lager de luchtdruk in het vliegtuig. Ons lichaam bestaat voor een deel uit gas en dat kan uitzetten als de druk lager is. De een is er gevoeliger voor dan de ander, maar het kan zorgen voor een opgeblazen gevoel, buikpijn en soms zelfs constipatie.

2. Van bepaalde kwaaltjes kun je meer last krijgen

Bij een aandoening zoals artritis kun je in het vliegtuig meer last krijgen. Je gewrichten kunnen namelijk ook iets opzwellen, waardoor ze iets stijver worden.

3. Je lichaam droog uit

De luchtvochtigheid in een vliegtuig is laag, waardoor je sneller uitdroogt. Het is belangrijk om genoeg te drinken. Als je te weinig drinkt, kan het zorgen voor vermoeidheid of hoofdpijn. Heb je er last van, dan kun je alcohol het best vermijden.

4. Een verkoudheid ligt op de loer

De lucht circuleert binnen de cabine, waardoor ook bacteriën blijven hangen. Je loopt daardoor sneller een verkoudheid op dan wanneer je niet in het vliegtuig zit. Je kunt er weinig tegen doen. Probeer te zorgen dat je weerstand op peil is en was je handen regelmatig.

5. Je lichaam voelt een beetje stijver dan normaal

Probeer tijdens een (lange) vlucht regelmatig te bewegen en stretchen. Heb je snel last van gezwollen benen en enkels, dan kun je compressiekousen aantrekken.

