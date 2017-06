7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Pas op voor de Berenklauw

Het seizoen waarin de Berenklauw groeit is begonnen. De plant is best mooi, maar kan voor ernstige brandwonden zorgen. Een gevaarlijke combinatie. Hier kun je op letten.

Dinsdag: Wrijf niet in je ogen

Is het eerste dat je doet als je wakker wordt uitgebreid in je ogen wrijven? Deze gewoonte is niet helemaal onschuldig.

Woensdag: Neem watermeloen als tussendoortje

Watermeloen is verfrissend, maar het in stukken snijden, kan nog een klusje zijn. Dit zijn 3 manieren om een watermeloen in stukken te snijden.

Donderdag: Las smartphonevrije-periodes in

Niet alleen ouders ergeren zich aan het smartphonegebruik van hun kinderen. Andersom geldt dat ook: bijna 40 procent van de jongeren vindt het smartphonegebruik van zijn of haar ouders vervelend.

Vrijdag: Jeuk in je mond? Het is waarschijnlijk geen toeval

Krijg je jeuk in je mond na het eten van een bepaalde groente of vrucht? Het is waarschijnlijk geen toeval, maar een milde voedselallergie.

Zaterdag: Laat je weekend langer lijken

Eén knip met je vingers en het weekend gaat over in de werkweek. Je kunt je weekend langer laten lijken door iets nieuws te doen.

Zondag: Kijk That Sugar Film terug

De Australische acteur Damon Gameau leeft suikervrij. De gemiddelde Australiër eet 40 theelepels suiker per dag. Als experiment besluit hij zijn eetpatroon om te gooien en ook 40 theelepels suiker per dag te gaan eten. Terug te kijken bij NPO.

