Wat te doen tegen jeuk door een brandnetelsteek?

Een brandnetelsteek is zo opgelopen. Brandnetels zijn niet gevaarlijk, maar ze zorgen wel voor vervelende jeuk of een brandend gevoel.

Waarom krijg je jeuk van brandnetels?

De brandhaartjes op de steel van van een brandnetel geven een zuur af, waardoor er op je huid jeuk en bultjes ontstaan. In sommige gevallen kunnen het zelfs kleine blaartjes worden. Hoe kun je de jeuk verzachten?

1. Maak je huid schoon

Als je in de gelegenheid bent, kun je je huid het best zo snel mogelijk afspoelen. Zo spoel je het irriterende zuur van je huid af en dat vermindert de jeuk.

2. Wrijf met de bladeren van weegbree en hondsdraf over je huid

Verlichting is bijna altijd in de buurt. De planten weegbree en hondsdraf groeien vlakbij brandnetels. Het sap van hun bladeren verzacht de jeuk. Kneus de bladeren en wrijf ermee over je jeukende huid.

3. Dep met azijn

Wrijf een watje of doekje met azijn over je huid.

4. Middeltjes van de drogist

Werp een blik in je medicijnkastje. Azaron en Calendulan kunnen de jeuk verzachten. Ook met talkpoeder kun je de jeuk verminderen.

5. Krab niet

Krabben maakt de irritatie alleen maar erger. Hou je in, de ergste jeuk is meestal binnen een uur weg.

Ken je de Berenklauw ook? Deze plant is een stuk gevaarlijker dan brandnetels.

Beeld: Shutterstock