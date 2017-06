Jeuk in je mond door groenten en fruit

Krijg je jeuk in je mond na het eten van een bepaalde groente of vrucht? Het is waarschijnlijk geen toeval, maar een milde voedselallergie.

Een voedselallergie is vaak niet te missen. In sommige gevallen kan het zelfs slecht aflopen voor degene die allergisch is. Maar er bestaat ook een mildere voedselallergie waar je lichaam minder duidelijk op reageert: het Oral Allergy Syndrome (OAS).

'Oraal Allergie Syndroom'

De symptomen van OAS blijven meestal beperkt tot jeuk, roodheid of een lichte zwelling in en om de mond of keel. De reactie treedt vaak al op een paar minuten na het eten. Vaak gaat de reactie binnen een paar seconden of minuten weg, maar het kan ook een uur duren.

Wist je dat...

Als groenten en fruit verhit zijn, ontstaat er vaak geen of een minder sterke reactie. Dat komt omdat de eiwitten in groente en fruit die verantwoordelijk zijn voor OAS afgebroken worden tijdens het verhitten.

OAS en hooikoorts

OAS is een kruisallergische reactie, die vaak voorkomt in combinatie met hooikoorts. Ben je allergisch voor berkenpollen? Dan is de kans groter dat je ook reageert op kiwi's, appel, peren, perziken, nectarines en kersen. Mensen die allergisch zijn voor grassen zouden sneller een reactie krijgen door (water)meloen, tomaten of sinaasappels. Zo zijn er nog meer soorten groenten en fruit verbonden met bepaalde pollen. Als je groenten of fruit uit die categorie eet, is de kans op OAS groter.

OAS komt het hele jaar voor, maar in het hooikoortsseizoen kan je lichaam extra reageren. Je verbeeldt het je niet, je mond kan dus echt jeuken na het eten van bepaalde ingrediënten.

