7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Koel af voor je naar bed gaat

Met deze tips slaap je toch lekker als het warm is.

Dinsdag: Haal meer uit je groepsles

Niet iedereen heeft geld over voor een personal trainer. Gelukkig kun je groepslessen ook optimaal benutten.

Woensdag: Haal positieve herinneringen op

Het verlaagt je stresslevel.

Donderdag: Bedenk iedere dag 10 ideeën

Volgens James Altucher word je er creatiever van. Meer weten over het nut van dagelijks ideeën bedenken?

Vrijdag: Zeg minder vaak onnodig sorry

Is sorry het meest gebruikte woord uit je vocabulaire? Lees dan even verder.

Zaterdag: Onderzoek wat jij echt wil

Een levenswiel kan je erbij helpen.

Zondag: Maak gezonde koekjes

Zo heb je de hele week een gezonde snack voor tussendoor klaarliggen.

Beeld: Shutterstock