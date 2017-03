7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Houd je bloedsuikerspiegel stabiel

Hoe zit het precies met je bloedsuikerspiegel en hoe houd je hem gedurende dag stabiel?

Dinsdag: Laat je inspireren door de nieuwe Santé

Vanaf dinsdag ligt het aprilnummer van Santé in de winkel. Je leest onder andere waarom de lat lager mag en 23 afvaltrucs die je nog nooit geprobeerd hebt.

Woensdag: Maak er een productieve dag van

Blijft je productiviteit achter? Stel jezelf deze vragen aan het begin en einde van de dag.

Donderdag: Kies de juiste sport

Wat is jouw sportdoel? Wil je stress verminderen of vet verliezen? Ontdek welke sport bij jouw doel past.

Vrijdag: Controleer je hardloopschoenen

Is het een fabel dat je je sportschoenen ieder half jaar moet vervangen, of zit er een kern van waarheid in? Hier moet je op letten om te weten of je hardloopschoenen aan vervanging toe zijn.

Zaterdag: Slaap genoeg

Ga gerust eerder naar bed dan je partner. Vrouwen hebben iets meer slaap nodig dan mannen. De reden daarvoor is dat onze hersenen drukker zijn.

Zondag: Maak zelf een kruidenmix

Grijp niet naar een pakje of zakje, maar maak zelf een kruidenmix.

