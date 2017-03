De 2 soorten buikvet: wat is het verschil?

Er bestaan twee soorten buikvet: onderhuids vet en visceraal vet. De kans bestaat dat je niet heel blij bent met je buikvet, maar sta je er wel eens bij stil welk type buikvet jij hebt en welke invloed dat heeft op je gezondheid?

Soort 1: Onderhuids vet

Het onderhuidse vet zit tussen je huid en je spieren. Het is het laagje dat verder over je broekrand valt als je aankomt. Zwembandjes of love handles klinken wat gezelliger, maar uiteindelijk is het allemaal hetzelfde.

Soort 2: Visceraal vet

De tweede soort wordt ook wel eens orgaanvet genoemd; een laagje vet rondom je vitale organen. Een beetje visceraal vet is niet erg en zelfs nodig. Het beschermt je organen tegen schokken en stoten. Maar als dat ‘beetje’ grotere vormen gaat aannemen, dan kan het een probleem worden. Visceraal vet is namelijk gevaarlijk voor je gezondheid. Te veel orgaanvet drukt op je organen en verstoort je hormoonwerking. Het drukt je buik naar buiten en wordt rechtstreeks in verband gebracht met een hoog cholesterol, hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Slank maar toch een te hoog vetpercentage

Je kunt slank ogen, maar wel een te hoog vetpercentage hebben door visceraal vet. Je kunt net zo ongezond zijn als iemand met zichtbaar overgewicht. In het Engels hebben ze hier een treffende benaming voor: skinny fat.

Hoe zit het bij jou?

Om te bepalen of je een verhoogd risico hebt, wordt er ook wel gekeken naar de tailleomtrek. Als vrouw zou deze niet boven de 8 centimeter moeten zijn. Tussen Vanaf 88 centimeter omtrek is er een verhoogd risico voor je gezondheid en is het echt tijd om je leefstijl aan te pakken. En dan niet door af en toe streng te lijnen, maar door structureel gezonder te gaan eten en leven.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock