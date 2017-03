Is appelciderazijn het nieuwe kombucha?

Voedingsdeskundige en gastblogger Anita Mulderij over appelciderazijn en kombucha.

Anita Mulderij: 'Als het om je darmen gaat, is inmiddels een ding duidelijk: de diversiteit van darmbacteriën is belangrijk. Misschien ken je kombucha al. Een gefermenteerde thee die een zuiverende werking heeft op ons micro-organisme, maar het blijft altijd belangrijk om het af te wisselen.

Geloof het of niet, het is een stuk lekkerder dan het klinkt. Helemaal wanneer je appelciderazijn combineert met de juiste kruiden, specerijen en fruit. Het geeft bovendien je darmflora een boost. Nog wat meer overtuiging nodig? Lees dan snel verder.

Waarom is appelciderazijn goed voor je?

Appelciderazijn is een gefermenteerd bijproduct van appelsap. Het is zowel een prebioticum als een probioticum. Dat betekent dat het de darmen niet alleen voorziet van de nodige bacteriën (levend microbiologisch voedingssupplement), maar ook de juiste voeding (niet-verteerbare voedingsstoffen). Het zuur in appelazijn bindt zich aan de giftige stoffen in ons lichaam en helpt je lever met het verwijderen hiervan. Bovendien geeft het je immuunsysteem en energie een boost.

Zo maak je drinkbare appelciderazijn zelf

Voor een heerlijke, drinkbare appelciderazijn kun je het beste houden aan de volgende verhoudingen: een deel fruit en een deel appelciderazijn, beide even groot. Als je onderstaande stappen volgt, heb je binnen de kortste keren een heerlijke, drinkbare appelciderazijn:

1. Doe wat fruit in een kommetje met een combinatie van kruiden en specerijen die je lekker vindt. Laat vijf tot zes uur staan.

2. Stamp het fruit met de kruiden om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.

3. Doe het sap in een schoon glas of potje.

4. Meng deze substantie vervolgens goed met het deel appelciderazijn.

5. Bewaar het drankje voor een uur of vijf, het liefst luchtdicht, in de koelkast.

Voor het drinken kun je altijd naar smaak nog wat (bruisend) water toevoegen. En klaar is je drankje van appelciderazijn.

Andere alternatieven

Had je eigenlijk gehoopt dat je het drankje vanavond nog kon uitproberen? Helemaal geen zin (of tijd) om nog een week te wachten? Er bestaan talloze varianten die je kant-en-klaar kunt kopen. Let er hierbij in ieder geval op dat de appelciderazijn in je drankje altijd koudgeperst is. Het kan geen kwaad om voor een biologische variant te gaan. Kies bijvoorbeeld voor de exemplaren die je in de biologische winkel kunt vinden. Mijd bewerkte varianten met veel toegevoegingen.'

Tekst: Anita Mulderij | Beeld: Shutterstock